L’été dernier, Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, était tout proche de rejoindre le Real Madrid. Des envies de départ qui n’ont pas plus à son coéquipier Neymar. Aujourd’hui, les deux hommes ont retrouvé leur complicité sur le terrain ce qui inquiète le Real Madrid, qui espère récupérer le français, libre dans quelques mois.

Et si Neymar a les arguments pour permettre au Paris Saint-Germain de prolonger sa pépite, Kylian Mbappé ? Ce mardi, on apprend dans les colonnes de AS que le Real Madrid ne voit d’un bon oeil la complicité retrouvée entre les deux hommes. En effet, samedi soir, le champion du monde a offert, deux passes décisives à Neymar, lors de la victoire du PSG, 3-2, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.

Même si le temps joue en faveur du Real Madrid, le Paris Saint-Germain ne lâchera rien et fera le nécéssaire pour trouver un accord avec Kylian Mbappé. Pour rappel, il sera en fin de contrat en juin prochain et pourra négocier avec le club de son choix à partir du 1 janvier 2022.

En attendant, Kylian Mbappé est actuellement avec l’équipe de France où il disputera deux matchs face au Kazakhstan et la Finlande comptant pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les bleus ont besoin de seulement une victoire pour obtenir le droit de défendre leur titre dans quelques mois.