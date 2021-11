Dans une interview accordée à la la Gazzetta dello Sport, Romain Faivre confie vouloir jouer pour le Milan AC dès le prochain mercato d’hiver. L’été dernier, le Stade Brestois n’avait pas voulu libérer son joueur, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025.

Romain Faivre ne cache plus ses envies de départ. Bloqué l’été dernier par son club, le Stade Brestois, le milieu gauche compte bien s’en aller lors du mercato d’hier qui ouvrira ses portes dans quelques semaines. Dans une interview accordée à la la Gazzetta dello Sport, le milieu gauche annoncé dans un premier temps dans le viseur du Paris Saint-Germain, affirme son envie de porter le maillot du Milan AC.

« Je me prépare pour Milan parce que quand Paolo Maldini vous appelle… c’est quelque chose de spécial. J’ai vu le Derby et je voulais y être », a confié le milieu gauche qui a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de saison.

En attendant, Romain Faivre est toujours un joueur du Stade Brestois, qui s’apprête à accueillir le RC Lens, dauphin du PSG, le 21 novembre prochain à 13h pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1.