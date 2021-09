Ancien joueur de l’OM, Djibril Cissé a décrypté l’attitude de Jorge Sampaoli hier soir après le match nul concédé à Moscou.

Tenu en échec sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1) hier soir, l’Olympique de Marseille a plutôt bien débuté sa saison européenne. Forcément déçu par l’égalisation des Russes en fin de match, Jorge Sampaoli est resté soft en zone mixte après la rencontre. Une simple façade pour Djibril Cissé, qui estime que le coach de l’OM devait bouillir de l’intérieur.

« Moi je pense que j’aurais eu le discours de Guendouzi. Si j’avais été coach, dans ma comm’… mais en fait il y a deux aspects. Sampaoli, on le sait qu’il est énervé, on le sait qu’il a du Guendouzi 10 fois dans le corps. Mais il peut pas le dire, il est coach. Il ne peut pas dire ‘ouais on est déçu, on est énervé on va tout casser dans le vestiaire’. Non. Il est raisonné, il est posé. Mais je sais qu’il pense comme son joueur », a décrypté l’ancien Marseillais sur le plateau de L’Equipe du soir.