Présent en conférence de presse avant une nouvelle journée de championnat, Antoine Kombouaré l’entraîneur du FC Nantes a défendu le trio magique du Paris Saint-Germain, Messi, Mbappé et Neymar.

« C’est un atout. Quel entraîneur ne rêverait pas d’avoir ce trio ? Vous avez sept joueurs derrière et le gardien. Si on ne peut pas défendre à huit… Les défenseurs et les milieux sont tous internationaux. Cela me fait toujours rire quand j’entends parler d’équilibre. On a l’impression que les trois de devant ne défendent pas du tout. J’ai répondu. C’est un atout, une chance, c’est exceptionnel d’avoir ces trois joueurs dans une même équipe. Tous les entraîneurs seraient ravis. » Explique le technicien kanak avant de défier le Angers SCO dimanche à 15 heures.