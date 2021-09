Bonne nouvelle ! Ce vendredi, l’organisation des 24 Heures du Mans motos a dévoilé les dates de la course pour la 45e édition qui se tiendra en 2022.

Pour cette 45e édition, rendez-vous le week-end du 16 et 17 avril prochain sur le circuit Bugatti du Mans pour assister à la course comme l’a déclaré l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) dans un communiqué vendredi. Cette édition marquera en toute logique, le grand retour du public qui n’avait pas pu assister à la course en 2020 et 2021 à cause de la pandémie mondiale. La course ouvrira la saison 2022 du championnat du monde d’endurance moto

(EWC), le reste du calendrier n’étant pas encore défini.