L’Equipe de France de football a parfaitement débuté ses éliminatoires du Mondial 2023 ce vendredi soir lors de son déplacement en Grèce. Une large victoire 10 à 0.

Grandes favorites dès le début de la partie, les filles de Corinne Diacre ont confirmé ce statut en l’emportant très largement 10-0 contre la Grèce. Tout a commencé avec un but d’Amel Majri à la 14e minute de jeu, avant que Geyoro ne vienne doubler la mise une minute plus tard. Les Françaises poursuivent sur cette lancée avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto aux 18 et 25e minutes de jeu. Palama inscrit ensuite un but contre son camp, avant que Diani n’offre le 6e but aux Bleues à la 38e minute. Geyoro s’offre un nouveau but juste à 5 minutes de la mi-temps. Au retour des vestiaires, la France va finir le travail par Katoto (53 min), Asseyi (65 min) et enfin Renard qui termine le festival à la 92e minute de jeu. Les tricolores commencent parfaitement leur éliminatoire de la Coupe du monde 2023.