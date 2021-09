6 joueurs français peuvent encore prétendre au titre de Golden Boy, remporté par Erling Haaland la saison dernière.

Le média italien Tuttosport, qui élit chaque année le Golden Boy, ou meilleur jeune footballeur européen, a mis à jour la liste des 40 candidats pour l’édition 2021 du trophée. Ils étaient 100 en lice initialement mais 20 seront éliminés tous les mois pour ne laisser que 20 finalistes en octobre prochain. Les successeurs potentiels d’Erling Haaland, récompensé l’an dernier, sont encore nombreux.

Dans la liste, on retrouve notamment le jeune Pedri (FC Barcelone) brillant pendant l’Euro avec la sélection espagnole, qui fait partie des grands favoris aux côtés des deux Anglais Bukayo Saka (Arsenal) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund), ainsi que l’Allemand Jamal Musiala (Bayern Munich).

Côté Français ils sont 6 à faire encore partie de la liste, avec plus ou moins de chances d’aller loin : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ryan Cherki (OL), Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Mohamed-Ali Cho (Angers), William Saliba (OM) et Khephren Thuram (Nice). S’ajoutent également trois autres pensionnaires de Ligue 1 : Myron Boadu (Monaco), Jeremy Doku (Rennes) et Nuno Mendes (PSG).

La liste complète :

Karim Adeyemi – RB Salzburg

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Rayan Ait-Nouri – Wolves

Ander Barrenetxea – Real Sociedad

Myron Boadu – Monaco

Brian Brobbey – RB Leipzig

Eduardo Camavinga – Real Madrid

Rayan Cherki – Lyon

Mohamed-Ali Cho – Angers

Francisco Conceicao – Porto

Charles De Ketelaere – Club Brugge

Ersin Destanoglu – Besiktas

Jeremy Doku – Rennes

Eric Garcia – Barcelona

Bryan Gil – Tottenham Hotspur

Goncalo Ramos – Benfica

Ryan Gravenberch – Ajax

Mason Greenwood – Manchester United

Josko Gvardiol – RB Leipzig

Pedri – Barcelona

Ilaix Moriba – RB Leipzig

Odilon Kossounou – Bayer Leverkusen

Noni Madueke – PSV

Felix Mambimbi – Young Boys

Gabriel Martinelli – Arsenal

Mykhaylo Mudryk – Shakhtar Donetsk

Mohamed Ihattaren – Sampdoria

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain

Roberto Piccoli – Atalanta

Bukayo Saka – Arsenal

Yeremi Pino – Villarreal

Gio Reyna – Borussia Dortmund

William Saliba – Marseille

Martin Satriano – Inter Milan

Luke Thomas – Leicester City

Khephren Thuram – OGC Nice