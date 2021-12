Gros coup de gueule de Pierre Ménès, qui estime que Reims s’est fait voler hier soir à Marseille (1-1).

Pour la dernière de l’année 2021, le Stade de Reims s’est senti floué hier soir à Marseille. Les visiteurs avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Hugo Ekitike (75′) mais l’OM a arraché le point du nul au bout du bout de la rencontre, sur un penalty transformé par Dimitri Payet (90′ +8). Un scénario catastrophe pour les Rémois, qui n’ont pas masquer leur déception. Et Pierre Ménès, l’ancien consultant du CFC, les comprend bien puisqu’il estime que François Letexier est passé totalement au travers de son match.

« L’OM est tombé sur une équipe de Reims égale à elle-même, c’est-à-dire très forte en défense et qui subit beaucoup mais qui a trouvé le moyen d’ouvrir le score par ce formidable jeune joueur qu’est Ekitike. C’était avant que Letexier entre en piste, une fois de plus. J’ai déjà dit que c’était certainement le plus mauvais arbitre de Ligue 1 même si c’était le mieux peigné et ça s’est encore vérifié. Car la faute de Gravillon sur Payet vaut le péno de l’égalisation dans les arrêts de jeu. Mais comment est-il possible de ne pas donner carton rouge à Caleta-Car et penalty pour la gifle et le coup de coude sur Ekitike dans la surface. »