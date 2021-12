Encore décevant hier, le PSG aura au moins eu le mérite d’arracher le nul à Lorient dans les derniers instants de la rencontre.

Présent dans l’émission ‘Soir de Ligue 1’ sur Canal+ hier, Mickaël Landreau a donné son avis sur la prestation du Paris Saint-Germain, qui a dû se contenter du point du nul à Lorient (1-1). Pas franchement emballé, l’ancien portier de Nantes retient tout de même une qualité chez cette formation de Mauricio Pochettino.

« Paris a eu le mérite de revenir ? Oui complètement, comme souvent d’ailleurs. Parce qu’ils ont du talent et des joueurs qui ne lâchent pas. Même s’ils n’ont pas été chirurgicaux dans leur finition, quand il y a une offrande comme ça pour Icardi, très souvent ça fait but. On peut dire que sur la deuxième mi-temps, c’est mérité (d’égaliser). Autant sur la première, les Lorientais méritaient amplement de mener au score, autant sur la deuxième mi-temps, Paris a eu des grosses opportunités (…) On a le droit d’être juste dans notre analyse. On a le droit d’analyser le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas parce qu’ils caracolent en tête qu’on ne peut pas les analyser. Je trouve qu’il faut constater aussi cette force qu’ils ont de ne pas lâcher. Par contre, pour moi, ce que je vois ce sont des individualités. Je ne vois pas de jeu collectif ou très rarement. Je ne vois pas de progression dans leur jeu. »