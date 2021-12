Selon les informations de The Sun, la Juventus chercherait à renforcer son secteur offensif cet hiver. La Vielle Dame aurait ciblé Anthony Martial et Edinson Cavani.

Après avoir perdu Cristiano Ronaldo cet été, l’attaque de la Juventus ne se porte pas au mieux. Les rendements d’Alvaro Morata ou encore de Moise Kean sont bien loin de ceux de la star portugaise. Cette saison le buteur espagnol n’a inscrit que 5 buts en 18 matchs de Serie A, son homologue italien lui est encore moins prolifique avec 3 buts en 13 matchs de championnat. La Vielle Dame, et son attaque en berne, pointe actuellement à la 5e place de Serie A à 12 points du leader, l’Inter Milan.

La Juventus souhaite donc renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato hivernal mais les finances du club italien ne sont pas au mieux selon la presse italienne. Les dirigeants turinois se penchent donc sur des joueurs qui ont perdu de la valeur et qui souhaitent quitter leurs clubs respectifs. Et c’est exactement le cas d’Anthony Martial et d’Edinson Cavani qui sont en manque de temps de jeu cette saison à Manchester United. Selon The Sun, la Juventus suit de près les deux buteurs précédemment cités. La concurrence s’annonce toutefois dure pour les Turinois qui seront notamment opposés au FC Barcelone pour l’Uruguayen et au FC Séville pour le Français.