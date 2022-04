L’Olympique de Marseille mène 2 buts à 0 à la mi-temps face au PAOK Salonique dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Gerson a ouvert la marque pour les Phocéens, avant que Dimitri Payet ne double la mise avec une frappe venue d’ailleurs.

Une reprise en demi-volée qui fait déjà le tour de la planète et sur les réseaux le journaliste Guillaume Tarpi lance la question. Dimitri Payet a-t-il inscrit le but de l’année 2022 ? Chacun fera son choix, à vous de faire le votre mais son but est stratosphérique !!