A la tête de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri s’est lâché dans une récente interview en taclant la philosophie de jeu de Pep Guardiola à Manchester City.

« Guardiola, qui est un entraîneur extraordinaire, mais qu’a-t-il fait ? Tout le monde ne pense qu’à relancer depuis les buts, mais il a acheté un gardien qui lance le ballon à quatre-vingts mètres. Ça veut dire que les gens se laissent souvent duper par des choses qui n’existent pas : au final, le match doit être gagné et la seule et unique vérité se dicte sur le terrain. Tous les matches ne sont pas les mêmes, sans parler du fait que dans un seul match, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer« , a lancé Massimiliano Allegri dans une interview accordée à GQ.

Quatrième en Serie A avec 59 points au compteur et éliminé en Ligue des Champions après avoir chuté contre Villarreal, (0-3), Massimiliano Allegri est controversé en Italie. Tout le contraire de Pep Guardiola et de son Manchester City, leader en Premier League et toujours en lice en Ligue des Champions.