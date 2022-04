Pas sûr que ce soit une bonne idée de le provoquer à ce point… Le Youtubeur Jake Paul, connu pour n’avoir peur de rien, a cette-fois ci défier l’Irlandais Conor McGregor.

« C’est embarrassant Conor McGregor, ton menton est grand ouvert sans bouger la tête. Je mettrais Conor KO en boxe ou en MMA », a déclaré Jake Paul en légendant une vidéo de The Notorious. Une sortie pas passée inaperçue, à laquelle il a ajouté : « Dana, qu’est-ce que tu penses d’un contrat d’un combat pour affronter Conor McGregor ? Si je gagne, tu acceptes de mettre en place mes propositions salariales pour les combattants et pour une mutuelle. Si je perds, je donne l’intégralité de mon salaire aux combattants qui gagnent moins de 50 000 dollars par combat et je ne parle plus jamais de l’UFC ».