Pour Eric Di Meco, le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait être l’enfant du pays, Christophe Galtier.

Actuellement entraîneur du LOSC et sur les tablettes de l’OL pour la saison prochaine, l’ancien coach des Verts serait le coach parfait pour prendre la tête de l’OM selon l’ancien joueur et aujourd’hui consultant RMC, Eric Di Meco.

« Il est très intelligent dans sa manière de communiquer, dans sa manière d’entrainer et de gérer les joueurs. Il a été formé à l’OM, il a joué à l’OM, et son rêve c’est d’entraineur l’OM. Pour moi c’est la suite logique pour Christophe. Ou alors, c’est peut-être d’aller à l’étranger, mais pour ça il faut briller en coupe d’Europe. Si on met Zidane et Deschamps à part, c’est pour moi le meilleur entraineur français actuellement », a indiqué Eric Di Meco sur l’antenne de RMC.