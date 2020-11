Mauvaise nouvelle pour les employés des Girondins de Bordeaux.

Le club a annoncé ce mardi matin un un plan de départs volontaires qui pourrait concerner une trentaine d’emplois, sur 300 collaborateurs, au sein du club. Cette « réorganisation » a pour but de viser l’équilibre financier d’ici à trois ans. Ce plan, ne concerne pas les joueurs, et vise surtout les secteurs de l’administration et des commerciaux. Ce plan de « suppressions non contraintes de postes » s’inscrit dans le cadre d’un « accord de rupture conventionnelle collective » selon l’AFP.

C’est le directeur général adjoint Thomas Jacquemier qui a annoncé cette nouvelle. Depuis quelques mois, les Girondins de Bordeaux traversent une période difficile sur le plan sportif et économique. La crise du COVID-19 n’arrange pas la situation. « Le club vit avec un déficit structurel depuis de nombreuses années. Nous nous devons de retrouver un équilibre financier d’ici à 3 ans, c’est un des axes stratégiques majeurs que nous nous sommes engagés à poursuivre auprès de la DNCG en juillet », a indiqué Frédéric Longuépée à l’AFP.