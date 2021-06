Denis Balbir, consultant pour But!, s’est exprimé sur le choix de l’Olympique de Marseille de recruter David Luiz.

« David Luiz, c’est très bien mais ce n’est pas un joueur d’avenir. J’entends le discours qu’il faut des leaders, des joueurs expérimentés pour encadrer le vestiaire mais ce n’est pas avec lui qu’on va bâtir un projet sur 10 ans. Oui, il a un gros vécu, une expérience internationale, européenne et même en Ligue 1 avec le PSG. Ce n’est pas complètement une mauvaise idée. Simplement on est davantage sur le recrutement d’un joueur de transition pour préparer l’avenir. Cela me donne quand même le sentiment d’un recrutement pour répondre à la frustration et à l’urgence de résultats », a indiqué le consultant de But!.