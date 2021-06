Benoît Trémoulinas, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, est très inquiet pour la situation de son club racheté par Gérard Lopez.

« Personne ne sait à Bordeaux. Lopez, c’est quelqu’un qui achète sans avoir les fonds. Est-ce que l’on repart dans un engrenage de fonds d’investissement ? Alors qu’avec King Street et Longuépée, ça a été terrible. Catastrophique pour le club, pour la ville, pour les supporters… Bordeaux a beaucoup souffert de tout ça. Là, dans ce projet, il n’y aura pas Campos pour recruter. Donc je ne sais pas trop où les Girondins vont… », a indiqué l’ancien joueur sur L’Equipe.

Et d’ajouter : « Après, c’est une bonne chose que le club soit sauvé, car on parlait quand même d’une relégation en National. Les Girondins sont toujours en L1, ça survit. C’est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, on va voir comment le futur va s’organiser, entre l’entraîneur, le directeur sportif, la cellule de recrutement… Est-ce qu’il y aura des fonds pour le recrutement estival ? Il y en aurait énormément besoin, car le vestiaire est à refaire. Pour l’instant, j’ai plein d’interrogations sur Lopez. »