Audience totalement folle pour le match France – Portugal (2-2), hier soir pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes.

Portugal-France (2-2) a attiré plus de 15,59 millions de téléspectateurs mercredi soir sur TF1 (soit 57,6 % de part d’audience), avec un pic à 17,3 millions. Le match était aussi disponible sur la chaîne payante beIN Sports, son audience n’est pas connue. C’est la plus grosse audience pour l’équipe de France depuis le début de la compétition. Toutes chaînes et émissions confondues, c’est la meilleure audience à la télévision depuis le début de l’année.