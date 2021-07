Présenté il y a quelques heures par l’Olympique de Marseille devant les médias, Gerson (24 ans) est au coeur du nouveau projet marseillais avec notamment Mattéo Guendouzi.

S’il on connaît aujourd’hui le prix déboursé pour s’attacher les services du milieu de terrain brésilien, le quotidien « l’Equipe » nous révèle ce vendredi matin le salaire du nouveau joueur olympien. Le média explique que l’ancien sociétaire de la Roma va toucher 250 000 euros bruts par mois avec ajout de primes en fonction du nombre de matchs joués par Gerson et une potentielle qualification en Ligue des champions ou encore une convocation en équipe nationale. Au total, ses revenus mensuels pourraient atteindre 300 000 €, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du club, derrière Arkadiusz Milik. L’OM Mise énormément sur lui et ça se voit.