Abdoulaye Dabo, ancien jeune espoir franco-guinéen du FC Nantes, rejoint définitivement la Juventus.

Prêté à la Juventus de Turin avec une option d’achat estimée, Abdoulaye Dabo ne reviendra plus au FC Nantes, selon le journal 20 Minutes. Prêté à la Juventus l’hiver dernier, le milieu offensif de 20 ans, avait une option d’achat fixée à 1, 5 M€. La Juve a négocié une ristourne et ne dépenserait finalement «que» 500.000 €. Plus jeune joueur de l’histoire du FC Nantes à avoir signé pro (à 16 ans), Dabo s’est fait une place dans l’équipe réserve turinoise et va donc y poursuivre sa progression.