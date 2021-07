Ce jeudi, Sergio Ramos est devenu déjà la troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain. Le défenseur espagnol est arrivé libre du Real Madrid pour choisir le PSG. Pourtant, d’autres clubs étaient dans la course.

C’est notamment le cas pour Arsenal et Manchester City qui ont tenté leur chance sur ce dossier. D’après les informations de nos confrères de Goal, le footballeur de 35 ans aurait dit non à deux cadors de la Premier League, à savoir Arsenal et Manchester City. Les Londoniens ont fait une proposition de deux années assorti d’un salaire annuel de 17 millions d’euros. De leur côté, les Citizens auraient également offert un contrat de 24 mois, avec la possibilité pour le champion du monde 2010 de disputer trois saisons en Major League Soccer avec la franchise de New York City FC, un club qui appartient au même groupe que Manchester City. Finalement, il a fait son choix et il se nomme, le Paris Saint-Germain.