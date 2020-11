Attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia est aujourd’hui parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1. Dans le viseur de l’OM, il aurait pu quitter son club au mercato mais préfère réfléchir pour choisir la bonne destination.

Si le buteur rémois ne compte pas faire toute sa carrière au SDR, il attend de trouver le bon projet et ne souhaite pas se précipiter pour partir malgré l’aval donne par sa direction. « Ça n’a pas été dur, car il n’y a jamais eu de malentendu entre moi et la direction. Ça a été toujours carré. J’avais un bon de sortie, mais ce n’était pas une obligation. J’avais toujours dit qu’il ne fallait pas partir pour partir. Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitions. » A-t-il indiqué devant les médias.

Durant le mercato estival, Boulaye Dia a refusé des offres anglaises, russes mais aussi italienne. L’OM devrait sûrement revenir à la charge au cours du mercato hivernal qui ouvre ses portes dans quelques semaines. Affaire à suivre…