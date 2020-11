Titulaire hier soir lors de la défaite parisienne face à l’AS Monaco 3-2, Presnel Kimpembe est revenu sur une soirée catastrophe.

En conférence de presse, le Français a eu des mots forts et espère que cette prestation est un simple accident. « Il n’y a pas d’explication. On fait une bonne première période où tout le monde se craque malgré les fatigues et les pépins physiques. On fait une deuxième mi-temps catastrophique, inadmissible même. On n’a pas le droit de faire une deuxième mi-temps comme ça avec l’équipe et la talent qu’on a ». Explique-t-il après la fin du match.

Avant de conclure : « c’est de notre faute, ça c’est sûr. C’est une deuxième mi-temps vraiment à oublier et il faut vite passer à autre chose parce que ce n’était pas possible ce soir. » Vite passer à autre chose, car mardi soir le RB Leipzig se présente au Parc des Princes pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions. Les hommes de Thomas Tuchel n’auront pas le droit à l’erreur et se doivent de prendre les 3 points.