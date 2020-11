Victoire pour l’US Dunkerque, la troisième de suite dans cette Lidl StarLigue. Les nordistes s’imposent face au deuxième du championnat sur le score de 32 à 28;

Les partenaires de Samir Bellahcene sont venus à bout du surprenant promu limougeaud et dauphin du PSG qui subit-là sa troisième défaite de la saison et reste donc à 5 points du leader parisien. Grâce à ce joli succès, l’USDK enchaîne et remonte à la quatrième place du championnat.

Dans l’autre rencontre du soir, le Fénix Toulouse est parvenu à se défaire de l’équipe de Créteil avec une victoire à l’arraché 30 à 29. Toulouse peut remercier son pivot norvégien Henrik Jakobsen qui termine avec 8 buts.