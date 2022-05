Relégué au poste de deuxième gardien de l’Olympique de Marseille au cours du dernier exercice 2021-2022, Steve Mandanda aurait pris une décision forte concernant son avenir. Le gardien de 37 ans souhaite partir et trouver un nouveau challenge.

Si l’on en croit les informations de ‘Foot mercato’, le portier de 37 ans a pris une décision pour son avenir et il souhaite faire ses bagages lors du mercato estival. Le natif de Kinshasa souhaite obtenir un temps de jeu plus conséquent la saison prochaine et devenir le numéro un de sa future équipe. Auteur de 20 matchs toutes compétitions confondues, il serait même dans le viseur de l’OGC Nice ou encore du Stade Rennais pour la saison prochaine…