Absent de la sélection depuis un an et demi, Amine Harit a retrouvé les Lions de l’Atlas suite à sa convocation par Vahid Halilhodzic. Une bonne nouvelle pour le milieu de terrain prêté par Schalke 04 à l’Olympique de Marseille cette saison.

« Je suis très content, car être de retour pour porter le maillot de la sélection est très important pour moi, ça réjouit mes parents. Je demande à tous les supporters marocains de nous encourager car on aura besoin d’eux« , a-t-il dit au micro du média officiel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Alors que le Maroc défie les Etats-Unis en match amical avant les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, Harit espère voir les Lions faire un bon match. « Nous sommes conscients que ce sera un match important. La Team USA possède une belle équipe avec de nombreux joueurs évoluant en Europe. Nous nous rendons là-bas pour prouver ce que nous valons et faire un bon match afin de préparer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. »

