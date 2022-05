Pas retenu en cas d’offre satisfaisante par le Paris Saint-Germain, Neymar ne partira pas. Malgré les intentions de la direction parisienne, le Brésilien compte bien rester à Paris.

Après un énième échec en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre de grands bouleversements dans les semaines à venir dont pourraient être victime, Neymar. Problème, la star de 30 ans ne serait pas du même avis et n’aurait pas l’intention de quitter le club de la capitale. Heureux à Paris et sous contrat jusqu’en juin 2025, il compte bien poursuivre sa carrière parisienne. Il serait même persuader de pouvoir retrouver son meilleur niveau la saison prochaine.

« De mon côté, je veux rester. Personne ne m’a rien dit. Mais de mon côté, c’est assez clair que je veux rester !”, a révélé Neymar dans des propos accordés à Oh my Goal. Des propos qui rentrent en concordance avec ceux déclarés par son entourage : « Personne ne nous a contactés pour nous dire que Neymar était sur le marché. On nous a mis la pression pour prolonger l’année dernière. On a prolongé. On a encore plusieurs années de contrat. C’est tout ce que l’on sait » , a lancé l’entourage de Neymar suite aux rumeurs de la presse, confirmant que son avenir s’inscrivait à Paris la saison prochaine.