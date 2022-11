Période des transferts d’autant plus particulière avec la Coupe du Monde au Qatar, le mercato hivernal est un marché d’opportunités aux yeux de Pablo Longoria.

Après avoir tout chamboulé l’été dernier à coup de multiples arrivées, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato hivernal particulier suite au Mondial qui se profile. Néanmoins, Pablo Longoria préfère prévenir que guérir, il n’y aura pas de grands bouleversements : « Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. »

Néanmoins, ce n’est pas pourtant qu’il ferme toute nouvelle arrivée sur la Canebière. La fin de l’automne pourrait être riche en enseignements : « Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs« , a lancé Pablo Longoria lors d’un entretien accordé à Foot Mercato.