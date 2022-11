Poussé vers la sortie cet été, Bamba Dieng aurait eu un comportement bien différent lors du mercato estival.

Après une saison particulièrement prometteuse sous les ordres de Jorge Sampaoli, Bamba Dieng était un homme convoité sur la scène européenne. Un intérêt dont l’Olympique de Marseille a semblé vouloir profiter l’été dernier. Poussé vers la sortie, l’international sénégalais n’a néanmoins pas trouvé chaussure à son pied. Une situation délicate qui ne serait pas la seule conséquence des besoins financiers de Pablo Longoria.

« Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne« , a confié Pablo Longoria lors d’un long entretien accordé à Foot Mercato.