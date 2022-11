Ce mardi, Rodez Aveyron a officialisé le départ de Laurent Peyrelade. Une fin de collaboration à l’amiable expliqué par les récents mauvais résultats du club (18ème en Ligue 2).

« Le président du Rodez Aveyron Football, Pierre-Olivier Murat et Laurent Peyrelade, ont eu un entretien ce jour et ont acté la fin de leur collaboration. Emerick Darbelet et le staff actuel prennent en charge l’équipe première jusqu’à nouvel ordre. […] Laurent Peyrelade a réussi le challenge de maintenir le club trois années consécutives en Ligue 2. Homme travailleur, passionné par son métier, perfectionniste et proche de ses joueurs, il a toujours travaillé avec son coeur et mis en avant sa liberté de fonctionnement au sein du club. Une histoire commune qui a duré plus de 7 saisons, soit près de 270 matches toutes compétitions confondues. Le club et Laurent Peyrelade ont appris, grandi et gravi les échelons ensemble. Le club remercie infiniment Laurent Peyrelade pour tout ce qu’il a apporté durant toutes ces années« , peut-on lire dans un communiqué publié par le Rodez Aveyron.