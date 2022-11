Officiellement recruté par l’Olympique de Marseille, Amine Harit a été couvert d’éloges par Pablo Longoria.

Prêté par Schalke 04 pour la deuxième saison consécutive, Amine Harit a débarqué en toute fin de mercato. Un timing expliqué par Pablo Longoria : « Pour faire un transfert, tu dois avoir le consensus de tout le monde. Dans ce cas, il fallait le coach, David (Friio), Javier (Ribalta) et moi. Il fallait que tout le monde soit convaincu. J’ai dit à Amine de rester tranquille parce que dans la vie, les choses qui doivent arriver arrivent et que ça va être facile qu’il fasse le consensus. Le consensus est arrivé en août. »

Auteur d’un début de saison canon, l’international marocain de 25 ans fait l’unanimité : « Amine, c’est quelqu’un de très important. Au niveau du groupe, au niveau sportif. Dans le football, il y a bien évidemment le sportif, mais il y a aussi la mentalité personnelle. Tu fais un groupe de 21, 22 joueurs, qui travaillent tous les jours ensemble et qui forment, ce qui est le plus important : une équipe. Amine, c’est quelqu’un d’extraordinaire pour cela, en plus de son niveau footballistique », , a conclu Pablo Longoria, lors d’un entretien accordé à Foot Mercato.