Comme chaque semaine, la NBA dévoile ses deux meilleurs élèves. Bravo Kevin, bravo Paul.

Côté Ouest, c’est l’ailier des Clippers de Los Angeles qui reçoit les félicitations de la ligue. Auteur d’une semaine à 32,3 unités, 5,8 rebonds, 5,8 caviars, 2,3 interceptions, tout ça à 56% au tir dont quasiment 45% derrière l’arc et 82% aux lancers-francs, PG13 nous a pondu des stats chirurgicales. Malgré un début de saison bien mou, les Californiens se sont rattrapés en remportant trois de leurs quatre dernières confrontations. Une performance d’autant plus notable quand on sait que les Clipp’s sont toujours privés de Kawhi Leonard.

Côté Est, c’est la tarentule répondant au nom de Kevin Durant qui a le plus impressionné. 30 pions, 9 captations et 6 passes par match dans une équipe aussi « bordélique » que les Brooklyn Nets, c’est fort. 3 victoires pour une défaite sur les 7 derniers jours alors que Ben Simmons est blessé, que Kyrie Irving est dans un bourbier sans nom et que Steve Nash s’est fait jeter comme un malpropre, ça relève (vraiment) de l’exploit.