Alors qu’il a quitté Villarreal en plein cours de saison pour rejoindre Aston Villa, Unai Emery a tenu à justifier ses choix.

De plus en plus performant avec ses hommes à Villarreal, Unai Emery a fini par leur tourner le dos. Un départ surprise vers la Premier League sur lequel il revient en mentionnant, notamment, la confiance nouée avec sa direction : « Le président m’a parlé du projet d’Aston Villa, de l’histoire du club, de ce qu’il voulait construire et de ce qu’il avait vu en moi. (…) C’est un homme ambitieux, de parole et il a la conviction de la crédibilité que j’ai en tant qu’entraîneur. (…) Toutes les démarches que j’ai entreprises l’ont été d’un point de vue professionnel. Dans chaque endroit où je suis allé, cela a été pour prendre un morceau de cœur. J’ai toujours été clair sur la démarche que je suivais. »

Présent sur le banc de Villarreal de juillet 2020 à octobre 2022, le technicien espagnol de 51 ans avait besoin d’un nouveau challenge : « Quand les objectifs sont atteints, j’évolue. J’ai besoin de sentir qu’il y a un challenge professionnel. J’étais très heureux à Villarreal. Il y a eu des succès, mais partir est quelque chose de professionnel et je sais apprécier le défi que j’ai à l’avenir, avec celui qui frappe à ma porte. Et j’écoute toujours celui qui frappe à ma porte. Villa me fait revenir au Premier League, me met au défi de franchir des étapes dans une ligue aussi compétitive. Je peux construire une équipe pour retourner en Europe« , a confié Unai Emery dans un entretien accordé à Marca.