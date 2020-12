Aujourd’hui retraité du football Emile Heskey (42 ans) donne son avis sur le mercato hivernal du côté de Leicester en Angleterre et pense que les Foxes n’ont pas besoin de recruter Florian Thauvin pour la deuxième partie de saison.

Dans une interview accordée à « HITC », l’ancien buteur de Liverpool est revenu sur la rumeur Florian Thauvin à Leicester et pense que cela ne serait pas une très bonne idée. « Avec Harvey Barnes, (Cengiz) Under, vous avez (Dennis) Praet qui peut aussi jouer à cette position. Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent jouer à ces postes et ils sont jeunes. Le seul joueur que vous pouvez chercher est probablement un remplaçant pour le long terme à Jamie Vardy, qui aura 34 ans en janvier. Pour les ailes, je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Confie-t-il en pensant que Thauvin n’a pas sa place dans l’effectif de Brendan Rodgers.