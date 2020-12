À quelques heures de retrouver Arsenal pour le traditionnel Boxing Day, Frank Lampard était en conférence de presse et revient sur les ambitions des Blues pour l’avenir.

« Je suis content mais je veux toujours plus en tant que manager. La réalité, c’est qu’au début de la saison, nous avons eu quelques nouveaux joueurs alors que d’autres manquaient, et il nous manquait une pré-saison. En regardant nos premiers résultats, nous avons vu de bonnes et des moins bonnes performances. Nous avons ensuite fait un bon parcours qui a vu beaucoup d’amélioration, donc je suis plutôt content mais nous en voulons plus. Nous voulons nous battre pour les titres, mais nous devons accepter que cela se fasse étape par étape. » A déclaré le technicien anglais.