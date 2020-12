Le jeune latéral français est parti en Premier League dans l’espoir d’avoir un peu plus de temps de jeu cette saison.

Barré par la concurrence à l’Olympique de Marseille, le jeune Niels Nkounkou a pu démontrer une partie de son talent sous les ordres de Carlo Ancelotti à Everton. S’il n’a pour l’instant disputé que 4 rencontres de Premier League avec les Toffees, il devrait profiter de l’absence longue durée de Lucas Digne pour engranger du temps de jeu. Dans une récente interview, le latéral de 20 ans a expliqué les raisons qui l’ont poussé à partir en Angleterre.

« J’ai préféré partir parce qu’il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient évoluer au poste de latéral gauche. J’avais besoin de temps de jeu et Everton pouvait m’en donner. La saison dernière, il y avait seulement Amavi mais Villas-Boas a essayé Sakai à gauche, parfois même Sarr, et Saîf (Khaoui) a aussi fait quelques apparitions. Je sentais vraiment que ça allait être compliqué pour moi. J’ai préféré prendre le risque de partir. (…) Je n’ai pas eu de discussion avec lui (André Villas-Boas). Avec la crise du coronavirus, c’était très difficile d’échanger avec le coach ou le directeur sportif, d’ailleurs. Le départ d’Andoni Zubizarreta n’a pas arrangé les choses. Je m’entendais bien avec lui et à partir de ce moment-là, j’ai choisi de partir. Le projet d’Everton m’avait déjà bien accroché en cours de saison. Ils m’ont suivi tout au long de la saison, ils sont venus me voir à plusieurs matches, j’ai eu des discussions, des rendez-vous. La discussion que j’ai eue avec Carlo Ancelotti m’a définitivement convaincu. Il connaît le Championnat de France, il parle français, c’est bénéfique pour moi. Il m’a dit ce qu’il comptait faire de moi. Ça m’a encore plus boosté. C’est un bon projet d’apprentissage pour moi. »