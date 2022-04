Pour Dave Appadoo les dés sont déjà jetés, l’OM retrouvera l’AS Roma en finale de la Ligue Europa Conférence.

Très emballé par le niveau des Marseillais sur leur dernier match européen face au PAOK Salonique (0-1), Dave Appadoo prédit déjà une place en finale pour Jorge Sampaoli et ses hommes. Le consultant de la chaîne L’Equipe va même encore plus loin en annonçant le sacre de l’OM en Ligue Europa Conférence face à l’AS Roma de José Mourinho.

« L’OM est porté par un truc depuis le début de cette saison. Je guettais le moment où ça allait partir en live car Sampaoli n’est pas un modèle de stabilité, parfois il peut disjoncter. C’était un effectif très remanié et je m’attendais à quel moment ils allaient craquer. Mais finalement, ils ont réussi à faire quelque chose de plus stable, ils prennent toutes les compétitions au sérieux. Je ne suis pas persuadé que l’AS Roma par exemple ait ce même appétit pour une opportunité européenne en Ligue Europa Conférence. Je ne dis pas que la Roma joue la C4 en tongs mais à l’envie et à quelque chose qui ressemble à la volonté, je trouve que l’OM a les atouts pour aller les battre (en finale). »