De passage en conférence de presse ce lundi, à deux jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Villarreal, Virgil van Dijk a tenu à mettre en garde ses coéquipiers.

« Ce match s’annonce très difficile car Villarreal est une formation très compliquée à bouger. J’ai pu visionner les deux matches des quarts de finale des Espagnols face au Bayern Munich et je peux dire que c’est une équipe fantastique défensivement, avec l’incroyable charnière que forment Raul Albiol et Pau Torres. Les hommes d’Emery sont redoutables : ils abattent beaucoup de travail, ont de l’expérience des Coupes d’Europe et, surtout, excellent collectivement. »

Le colosse de Liverpool a aussi pointé du doigt les qualités de son compatriote Arnaut Danjuma, qui empile les buts avec le sous-marin jaune. « La défense de Villarreal n’est pas, et de loin, son unique atout. Au milieu, les Espagnols peuvent notamment compter sur le calme et le toucher de balle de Parejo, alors qu’en attaque Gerard Moreno peut te surprendre à tout moment. Et je n’oublierais pas de parler de Danjuma, que nous connaissons bien en Angleterre depuis son passage à Bournemouth. »