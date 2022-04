Interrogé au micro d’Amazone Prime samedi dernier après la lourde débâcle montpelliéraine sur la pelouse du Parc OL (5-2), Rémy Cabella a fait le point sur sa situation sportive compliquée, et de celle du club, depuis son retour dans l’Hérault.

“J’arrive dans une période assez compliquée. Franchement, je ne m’attendais pas à ça. J’ai envie de gagner chaque match et pour le moment, j’en suis à 0 victoire. C’est difficile mais je crois en l’équipe, je les ai connus avant d’arriver et maintenant je les côtoie au quotidien, il y a de la qualité, on a des bons joueurs mais pour gagner, le plus important, c’est d’être solide défensivement et collectivement, on a du mal à ça.” a déclaré l’attaquant de 32 ans avant de poursuivre sur son choix de revenir à Montpellier “J’avais des contacts hors Europe que j’ai refusés car j’avais envie de revenir en Europe, de jouer au foot et de vivre ces émotions. Les faire également vivre à ma famille comme à l’époque. Montpellier, c’est là où je m’entraînais et on s’entend super bien. J’ai un président qui est comme un ami, je le connais depuis des années et ça s’est fait en même pas deux heures avec quelques textos. […] Pour la saison prochaine, je veux jouer, je ne suis pas là en vacances et je veux jouer au maximum. Je fais tout pour jouer le plus longtemps possible, d’être bien avec mon hygiène de vie. Puis je veux jouer pour gagner.”