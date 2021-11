Défenseur central français de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo s’est confié sur le dernier match qui a disputé face à l’Olympique de Marseille. Si les Aiglons ont décroché un point après un nul 1-1, il n’a pas oublié son duel avec Arkadiusz Milik.

Le défenseur central du GYM n’a pas forcément apprécié devoir faire face à l’avant-centre de l’OM et explique qu’il est très difficile de jouer face à lui. « Cette année, Milik m’a posé pas de problèmes. Avec Dimitri Payet, ils se cherchent très souvent et je vais être honnête, Milik est vraiment chiant à jouer. » A-t-il révélé dans un entretien accordé à « Nice-Matin. » Voilà qui a le mérite d’être clair et honnête de la part de l’ancien défenseur du TFC.