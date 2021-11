L’Italie accueille la Suisse ce vendredi à 20h45 dans une rencontre décisive des qualifications à la Coupe du monde 2022. Découvrez les compos probables.

Choc du Groupe C entre les deux premiers du groupe qui sont à égalité de points après six journées. L’Italie et la Suisse sont invaincus et vont s’affronter pour la première place du groupe. Pour l’occasion, Roberto Mancini devra se passer de Giorgio Chiellini et de Ciro Immobile qui sont forfaits. Il devrait aligner Federico Bernadeschi en pinte accompagné de Federico Chiesa et de Lorenzo Insigne. Du côté suisse, Shaqiri devrait être aligné en attaque avec Seferovic et Embolo.

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson – Barella, Jorginho, Locatelli – Chiesa, Bernardeschi, Insigne

Suisse : Sömmer – Elvedi, Akanji, Schär – Mbabu, Zakaria, Freuler, Rodriguez – Shaqiri, Seferovic, Embolo