À quelques semaines du début du mercato hivernal, Manchester City et son entraîneur Pep Guardiola ne comptent pas rester les bras croisés. Le club anglais souhaite impérativement se renforcer avec un buteur.

Et d’après les indiscrétions « d’ESPN », le club de Premier League n’a pas encore oublié le nom d’Harry Kane qui n’a pas signer lors du dernier mercato estival. Le média annonce que Pep Guardiola souhaite sa venue dès cet hiver et que les patrons du club vont devoir tenter leur chance dans ce dossier. Une nouvelle offre, dont on ignore encore le montant, serait en préparation pour le buteur international anglais. Cependant la récente arrivée d’Antonio Conte à la tête de l’équipe pourrait faire changer d’avis le capitaine des Three Lions. Affaire à suivre… Mais cela devrait être le feuilleton de l’hiver à Manchester.