Défait par Tottenham dans les derniers instants d’une rencontre à rebondissement, l’OM a été définitivement éliminé de toutes compétitions européennes. Un fait difficile à digérer pour Jonathan Clauss.

« On a démarré le match à la hauteur de l’événement, selon moi. Ce but avant la mi-temps récompense tous les efforts faits. On a mal entamé cette seconde période, on a été moins bons dans le pressing, moins hargneux. Ils ont eu plus de facilités à sortir le ballon. Ce qui est rageant, c’est ce but à la dernière seconde. On sait qu’on est 3e quoi qu’il arrive, et on prend un contre à un contre trois. Ce n’est pas possible. Il y a des matchs, quand on n’arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Celui-ci va piquer. On se demande ce qu’il faut aller chercher pour que ça tourne en notre faveur. On a beaucoup de situations, elles ne sont pas totalement nettes, mais il faut qu’on arrive à les transformer en vraies occasions et en mettre plus. On n’est jamais à l’abri », a avoué Jonathan Clauss au micro de Canal + Foot.

Classement du Groupe E