Défait par Tottenham (1-2), l’OM se retrouve orphelin de toutes compétitions européennes. Frustré, Igor Tudor regrette que ses joueurs n’aient pas entendu ses consignes à cause du public…

« Qu’est-ce que je peux dire après ce match ? Rien… Bravo à mes joueurs car ils ont fait un match fantastique. On méritait absolument de gagner, mais malheureusement on a concédé ce but qui nous coûte la place en Ligue Europa. C’est une situation absolument incroyable. La dernière action ? J’ai demandé aux joueurs de rester, mais ils sont montés car ils n’ont pas entendu avec le bruit du public. J’aurais aimé qu’on marque ce second but. Il ne fallait pas monter autant, mais il y avait tellement de bruit et ils ne m’ont pas entendu. C’est incroyable », a confié Igor Tudor dans des propos accordés, à chaud, au micro de Canal+Foot.

Battu par Tottenham, l’Olympique de Marseille a enregistré un quatrième revers sur six rencontres disputées en Ligue des Champions. La défaite de trop alors que l’Eintracht Francfort s’est imposé face au Sporting Portugal. Une victoire allemande qui a définitivement enterré les rêves européens d’Igor Tudor et ses hommes.