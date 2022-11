Que ce soit à Madrid ou du côté de Manchester, Casemiro est un véritable obsédé du football. Une passion qui tourne à l’addiction et attise l’agacement de sa femme.

Après des débuts délicats durant lesquels il débutait la quasi-totalité des rencontres sur le banc, Casemiro a enchaîné trois titularisation et trois succès, preuve qu’il retrouve des couleurs et qu’il deviendra bientôt un titulaire indiscutable de l’entrejeu mancunien. Nouvelle recrue des Reds Devils cet été, le Brésilien n’a pas pour autant changé ses vieilles habitudes. Le milieu de terrain de 30 ans est obsédé par le football et visionne trois à quatre fois chacun de ses matchs afin de les analyser au détail près. Une passion prononcée qui agace particulièrement sa femme, Anna Mariana, avec qui il est marié depuis déjà 8 ans.

« Je regarde beaucoup (les statistiques d’après-match, ndlr) et j’aime ça. Je pense que je regarde mes matchs trois ou quatre fois. Oui, c’est la façon dont vous apprenez au mieux pour corriger ses erreurs. Je pense que c’est la clé pour continuer à évoluer dans le football. Je regarde beaucoup de football. J’adore ça. Ma femme s’énerve un peu, car il n’y a que du football à la maison ! Le football est ma passion, c’est mon âme et je crois que cela a été la clé de mon succès. J’aime le football. J’aime regarder le football », a avoué Casemiro dans un entretien accordé au site officiel de Manchester United.