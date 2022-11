En difficulté financière, le FC Barcelone souhaiterait se construire une équipe de rêve en recrutant 10 joueurs pour 0€ à l’été 2023.

La saison dernière, le FC Barcelone avaient rapidement bouclé deux arrivées avant même l’ouverture du marché des transferts en enrôlant Franck Kessié et Andreas Christensen, alors encore présents sous les couleurs de l’AC Milan et de Chelsea. En fin de contrat, les deux hommes avaient été convaincus par le discours de Joan Laporta et de Xavi Hernandez qui souhaitaient anticiper afin d’avoir un groupe consistant dès le début de la phase de préparation. Une nouvelle stratégie basée sur le recrutement de joueurs libres que les Blaugranas voudraient pérenniser en frappant un grand coup l’été prochain.

Un aveu de Mateu Alemany qui, lors d’une assemblée générale organisée par le club la semaine, a expliqué les actifs libres en juin prochain seront la priorité absolue lors des prochaines périodes de transferts. Une stratégie forcée compte tenu des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone. Attisée par ces déclarations, la presse espagnole a saisi l’occasion pour dresser une liste de noms visés par le Barça.

Si Lionel Messi figure en tête de liste, Mundo Deportivo ajoute que le FC Barcelone souhaiterait récupérer Marco Asensio, qui ne devrait pas renouveler avec le Real Madrid. De son côté, Sport cite plusieurs noms parmi lesquels figurent : Iñigo Martinez (Athletic Bilbao), José Gaya (FC Valence), Youri Tielemans (Leicester City), Ilkay Gündogan (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Jorginho (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea) et Milan Skriniar (Inter Milan).

