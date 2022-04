Titulaire à Marseille et sélectionné pour la toute première fois de sa jeune carrière en Equipe de France, William Saliba nourrit de grandes ambitions pour la suite et le défenseur central de 21 ans réclame une seule chose très simple, pouvoir jouer au football.

Dans un entretien accordé à ‘RMC Sport’, le joueur prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison se sent bien à Marseille mais un retour à Londres parait plus que probables. Cependant, il ne compte pas cirer le banc chez les Gunners et souhaite pouvoir jouer au football et être présent sur le terrain. « C’est sûr que je ne peux pas me contenter d’être sur le banc d’Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j’entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n’est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n’être jamais dans le groupe. À Marseille, le club et le public sont magnifiques donc je veux profiter un max d’ici à la fin de la saison, comme si je n’allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après, on verra. Si je reviens, ça sera avec grand, grand plaisir.” A confié l’ancien membre de l’AS Saint-Etienne qui pourrait même disputer la Coupe du monde en novembre prochain…