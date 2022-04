Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de Manchester United pour prendre l’intérim du club jusqu’à la fin de saison, Ralf Rangnick ne sera pas le futur entraîneur des Reds Devils. Outre Mauricio Pochettino, le club anglais pense également à Erik Ten Hag.

Erik ten Hag, que Pep Guardiola voit bien lui succéder à Manchester City, a précisé dans l’interview vouloir se concentrer sur son travail à l’Ajax Amsterdam, alors que son avenir fait l’objet de beaucoup de spéculations : “Actuellement, je me concentre uniquement sur l’Ajax. Mais dans le football, on ne sait jamais. Je ne veux rien exclure. (…) Je sais que tout dans le football peut changer d’un jour à l’autre. Si à un moment donné, je devais décider de passer à l’étape suivante, j’espère que les gens ici comprendront.” Erik ten Hag a par ailleurs affirmé qu’il était normal que les clubs et les entraîneurs et leur entourage discutent en pleine saison, avant l’été : “Tout le monde se connaît dans cette industrie. Il y a toujours des discussions avec des représentants d’autres clubs, c’est normal. Manchester United est un grand club avec de grands fans. Mais je ne peux que me répéter : je me concentre entièrement sur l’Ajax ! Nous préparons déjà la nouvelle saison. Je me suis entretenu avec l’Ajax après chaque saison jusqu’à présent. Ce sera aussi le cas cette fois. Je peux dire que l’Ajax et Erik ten Hag sont très heureux en ce moment.”