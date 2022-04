Carlos Alcaraz, qui a battu Hubert Hurkacz, 7/6 – 7/6, ce samedi en demi-finale du Masters 1000 de Miami, disputera sa première finale en Masters 1000 face à Casper Ruud.

Carlos Alcaraz, espagnol de 18 ans, a l’occasion de devenir le plus jeune vainqueur du Masters 1000 de Miami, s’il bat le coriace Norvégien Casper Ruud. En demi-finale, il a battu le polonais Hubert Hurkacz, numéro 10 mondial et tenant du titre, 7/6 – 7/6. Carlos Alcaraz, qui suit les traces de Rafael Nadal, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la finale de l’épreuve, après le roi de la terre battue.