Après l’Olympique Lyonnais et la venue du Brésilien Tetê, l’Olympique de Marseille pourrait également se renforcer avec un joueur en provenance d’Ukraine et du Shakhtar Donetsk. Le club, dauphin du PSG en Ligue 1 est proche de s’attacher les services de David Neres.

L’Olympique de Marseille pourrait réaliser un énorme coup sur le marché des transferts. Dans le viseur de Lyon depuis quelques temps, l’ancien ailier brésilien de l’Ajax Amsterdam David Neres pourrait bien rejoindre la France dans les prochains jours. Comme l’affirme Fabrizio Romano, le club phocéen est de plus en plus proche de s’attacher les services de l’international auriverde. On parle même d’un prêt avec une option de prolongation jusqu’en 2024. Un joueur de plus dans un secteur offensif déjà bien fourni avec Bamba Dieng, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder ou encore Luis Henrique. Notons que Marseille n’est pas seul sur le coup car les Corinthians, West Ham et la Real Sociedad tenteraient aussi de le signer. Affaire à suivre…